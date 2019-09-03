В Сумах на школьном благотворительном концерте собрали 17 тыс. грн Сумская школа № 12 провела в масштабный благотворительный концерт «Дари добро».

Сначала организаторы мероприятия планировали обойтись силами талантливых учеников школы, но постепенно к благотворительной акции присоединились известные в городе исполнители. Принять участие в мероприятии согласились Заслуженный работник культуры Украины Евгений Радченко, артисты областной филармонии Ирина Ященко, Андрей Гололобов и Алексей Липовый, участник телепроекта «Шанс» Евгений Джулай, АСБТ «Sway» (СНАУ), популярная вокалистка Марина Капля, воспитанники Дворца культуры АО «Сумское НПО» - образцовый ансамбль современного и эстрадного танца «Визави» и Анастасия Козачок (школа эстрадного вокала «GolDem»). Также своим талантом щедро делился участник дуэта «Two Voices», финалист проекта «Х-фактор» Алексей Стричка.

«Идея организации благотворительного концерта «Дари добро» принадлежит родителям наших второклассников. С этим предложением они обратились ко мне и заместителя по воспитательной работе Оксане Зиненко, а мы уже запустили этот «маховик» добрых дел», - сказала директор школы Ирина Губская.

По ее словам, школа давно привлекает учащихся к благотворительных акций. Так, в заведении в 2012 году стартовал проект «Игрушка за храбрость», направленный на поддержку детей, проходящих лечение в онкогематологическом отделении областной детской клинической больницы. Школьники вместе с автором проекта, учителем зарубежной литературы Ольгой Бескорсой устраивали мастер-классы в больничных палатах, развлекали малышей концертами и спектаклями. Кстати, дуэт «Two Voices» тоже был активным участником мероприятий, организованных школьными волонтерами.

Ежегодно в школе проводят благотворительные ярмарки, различные развлекательные мероприятия, в ходе которых собираются средства для приобретения лекарств для онкобольных детей. Также учащиеся школы являются активными участниками праздников для детей-сирот.

Благотворительный концерт «Дари добро» стал самым масштабным из всех проведенных ранее мероприятий, во время которого собрали 17,2 тыс. гривен. Основную часть средств перечислят на лечение мамы ученицы школы. Остальные пойдут на приобретение дорогостоящего антибиотика, который необходим в онкогематологическом отделении областной детской клинической больницы.