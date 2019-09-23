На Сумщине еще одна община присоединилась к Православной Церкви Украины

19 сентября, в день празднования чуда архистратига Михаила в Хонах, община на общем собрании приняла решение вместе с храмом войти в состав Православной Церкви Украины, сообщает пресс-служба Сумской епархии ПЦУ.
16 березня відбулись збори Спасо-Преображенської релігійної громади м. Охтирка, де одноголосно прийнято рішення релігійної громади з настоятелем та древнім козацьким...
Депутати міської ради закликають виявити громадянську зрілість, вийти з підпорядкування Московському патріархату та підтримати канонічну автокефальну Православну Церкву України....
23 февраля община села Андрияшевка Роменского района провела собрание по переходу в Православную церковь Украины....
16 февраля состоялось общее приходское собрание священнослужителей и прихожан Троицкого архиерейского собора - прихожан Троицкой религиозной общины (прихода) г. Сумы...
Приходское собрание Спасо-Преображенской религиозной общины в Кафедральном соборе г. Сумы единогласно высказали верность Украинской православной церкви....