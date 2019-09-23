На Сумщине еще одна община присоединилась к Православной Церкви Украины Религиозная община святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии села Гринченково Ахтырского района Сумской области присоединилась к поместной Украинской Православной Церкви.

19 сентября, в день празднования чуда архистратига Михаила в Хонах, община на общем собрании приняла решение вместе с храмом войти в состав Православной Церкви Украины, сообщает пресс-служба Сумской епархии ПЦУ.