Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:40150

Після пожежі в Одесі сумські рятувальники перевіряють готелі

Інспекторський склад Сумського міського відділу ДСНС України провів перевірку готелів м. Суми.

Особливу увагу рятувальники приділяють на евакуаційні шляхи і виходи, наявність та технічний стан систем протипожежного захисту, електричних мереж, облицювання зовнішніх стін будинків, утримання цокольних і підвальних приміщень, внутрішнього та зовнішнього водопостачання. У разі порушення встановлених законодавством вимог техногенної та пожежної безпеки застосовується заходи адміністративного впливу, передбачені Кодексом України про адміністративні порушення.

Під час проведення перевірок, інспекторський склад Сумського міського відділу ДСНС України, нагадує, керівникам про основні вимоги правил пожежної безпеки, дії в разі виникнення пожежі та правила користування первинними засобами пожежогасіння. Аби люди пам’ятали та дотримувалися елементарних правил пожежної безпеки, рятувальники вручили пам’ятки з основними правилами пожежної безпеки та алгоритм дій в екстрених ситуаціях, повідомляє Сумський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області.

Общество Гостиницы Спасатели

По тематике

Сумські рятувальники відзначили професійне свято
18.09.2019 14:41

Сумські рятувальники відзначили професійне свято

17 вересня, в приміщенні обласного Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, відбулися заходи з вшанування ікони Божої Матері «Неопалима...

12.09.2019 14:16

На Сумщине спасатели достали мужчину из 12-метрового колодца (видео)

12 сентября в 3:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в г. Конотоп по ул. Дмитрия Карпенко в воде...

11.09.2019 16:58

На Сумщине спасатели оказали помощь пожилому мужчине

10 сентября в 7:47 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Металлистов в г....

10.09.2019 15:54

В Сумах спасатели оказали помощь пожилой женщине

9 сентября в 19:46 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Прокофьева в г....

С Донбасса домой вернулись 40 роменских спасателей
04.09.2019 12:41

С Донбасса домой вернулись 40 роменских спасателей

40 спасателей, которые в течение 2 месяцев буквально под вражескими обстрелами восстанавливали дома жителей прифронтовой полосы Донбасса - Марьинки и...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.