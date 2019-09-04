Після пожежі в Одесі сумські рятувальники перевіряють готелі Інспекторський склад Сумського міського відділу ДСНС України провів перевірку готелів м. Суми.

Особливу увагу рятувальники приділяють на евакуаційні шляхи і виходи, наявність та технічний стан систем протипожежного захисту, електричних мереж, облицювання зовнішніх стін будинків, утримання цокольних і підвальних приміщень, внутрішнього та зовнішнього водопостачання. У разі порушення встановлених законодавством вимог техногенної та пожежної безпеки застосовується заходи адміністративного впливу, передбачені Кодексом України про адміністративні порушення.

Під час проведення перевірок, інспекторський склад Сумського міського відділу ДСНС України, нагадує, керівникам про основні вимоги правил пожежної безпеки, дії в разі виникнення пожежі та правила користування первинними засобами пожежогасіння. Аби люди пам’ятали та дотримувалися елементарних правил пожежної безпеки, рятувальники вручили пам’ятки з основними правилами пожежної безпеки та алгоритм дій в екстрених ситуаціях, повідомляє Сумський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області.