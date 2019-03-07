Сумчанка стала чемпионкой мира по грепплингу (видео)

В течение двух дней, 22 и 23 сентября, на «Барыс Арене» разыграли награды сильнейшие грепплеры планеты.
В разделе грепплинг Ноу Ги (без кимоно) чемпионкой мира стала сумчанка Светлана Скрипник (53 кг). Одна из лидеров национальной сборной провела очень уверенный финал против американской соперницы. Перед этим сумская спортсменка одолела хозяйку соревнований (полуфинал) и представительницу Кыргызстана (четвертьфинал).
Немного не хватило Светлане оформить «золотой» дубль. Учитывая, что ее финальные схватки прошли по расписанию в один день, то сил и здоровья охватить все не хватило. В итоге «серебро» в разделе Ги.
В разделе Ги (62 кг) опытному сумчанину Дмитрию Баранову слишком серьезно противостоял француз – в итоге «серебро». В разделе ноу Ги сумчанин стал третьим.
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