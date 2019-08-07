В Сумах подорожала вода. Не для всех КП «Горводоканал» сообщает об изменении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение.

Информация об изменении тарифов на услуги предприятия по централизованному водоснабжению и водоотведению на 2019 год обнародована в газете «Урядовый курьер» от 21.09.2019 № 181.

Плата за услуги водоканала для жителей частного сектора и бюджетных организаций по скорректированным тарифам будет начисляться с 23 сентября 2019 года.

Согласно постановлению НКРЭКУ «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 16 июня 2016 № 1141» от 17 сентября 2019 № 1968 тарифы составляют:

- на централизованное водоснабжение - 9,792 грн. за 1 м3 с НДС (8,16 грн. за 1 м3 без НДС);

- на централизованное водоотведение - 9,624 грн. за 1 м3 с НДС (8,02 грн. за 1 м3 без НДС).

Тарифы для жителей многоэтажных домов остаются без изменений на уровне установленных 12 сентября 2018 года (постановление НКРЕКП № 958):

- на услугу по централизованному снабжению холодной воды (с использованием внутридомовых систем) - 8,880 грн. за 1 м3 с НДС (7,40 грн. за 1 м3 без НДС),

- на услугу по централизованному водоотводу (с использованием внутридомовых систем) -7,656 грн. за 1 м3 с НДС (6,38 грн. за 1 м3 без НДС).