Информация об изменении тарифов на услуги предприятия по централизованному водоснабжению и водоотведению на 2019 год обнародована в газете «Урядовый курьер» от 21.09.2019 № 181.
Плата за услуги водоканала для жителей частного сектора и бюджетных организаций по скорректированным тарифам будет начисляться с 23 сентября 2019 года.
Согласно постановлению НКРЭКУ «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 16 июня 2016 № 1141» от 17 сентября 2019 № 1968 тарифы составляют:
- на централизованное водоснабжение - 9,792 грн. за 1 м3 с НДС (8,16 грн. за 1 м3 без НДС);
- на централизованное водоотведение - 9,624 грн. за 1 м3 с НДС (8,02 грн. за 1 м3 без НДС).
Тарифы для жителей многоэтажных домов остаются без изменений на уровне установленных 12 сентября 2018 года (постановление НКРЕКП № 958):
- на услугу по централизованному снабжению холодной воды (с использованием внутридомовых систем) - 8,880 грн. за 1 м3 с НДС (7,40 грн. за 1 м3 без НДС),
- на услугу по централизованному водоотводу (с использованием внутридомовых систем) -7,656 грн. за 1 м3 с НДС (6,38 грн. за 1 м3 без НДС).
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