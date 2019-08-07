Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:16476

В Сумах подорожала вода. Не для всех

КП «Горводоканал» сообщает об изменении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение.

Информация об изменении тарифов на услуги предприятия по централизованному водоснабжению и водоотведению на 2019 год обнародована в газете «Урядовый курьер» от 21.09.2019 № 181.

Плата за услуги водоканала для жителей частного сектора и бюджетных организаций по скорректированным тарифам будет начисляться с 23 сентября 2019 года.

Согласно постановлению НКРЭКУ «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 16 июня 2016 № 1141» от 17 сентября 2019 № 1968 тарифы составляют:

- на централизованное водоснабжение - 9,792 грн. за 1 м3 с НДС (8,16 грн. за 1 м3 без НДС);

- на централизованное водоотведение - 9,624 грн. за 1 м3 с НДС (8,02 грн. за 1 м3 без НДС).

Тарифы для жителей многоэтажных домов остаются без изменений на уровне установленных 12 сентября 2018 года (постановление НКРЕКП № 958):

- на услугу по централизованному снабжению холодной воды (с использованием внутридомовых систем) - 8,880 грн. за 1 м3 с НДС (7,40 грн. за 1 м3 без НДС),

- на услугу по централизованному водоотводу (с использованием внутридомовых систем) -7,656 грн. за 1 м3 с НДС (6,38 грн. за 1 м3 без НДС).

Экономика КП «Горводоканал» Повышение тарифов Тарифы

По тематике

Сумской водоканал победил в конкурсе «Эко Триумф 2019»
16.09.2019 13:34

Сумской водоканал победил в конкурсе «Эко Триумф 2019»

Впервые в рамках пятого экологического форума «LEF» Ассоциация «Укрводоканалэкология» организовала Всеукраинскую премию «Эко Триумф 2019»....

04.09.2019 16:23

В Кролевце собираются бастовать коммунальщики

Сотрудники КП «Кролевецводоканал» написали обращение к Кролевецкому горсовету по поводу тарифов на водоснабжение....

04.09.2019 11:31

Сумчане задолжали водоканалу 34 миллиона

Сумчан просят вовремя платить за услуги, предоставленные КП «Горводоканал»....

Водонапорные станции сумского водоканала могут отключить (видео)
14.08.2019 11:26

Водонапорные станции сумского водоканала могут отключить (видео)

Собираются отключать водонапорные станции КП «Горводоканал» за неуплату использованного электроэнергии.... 1

07.08.2019 21:21

Сумской водоканал может прекратить работу (видео)

Из-за недостатка средств на оплату электроэнергии в тарифе коммунального предприятия «Горводоканал» сумчанам могут подавать воду почасово или отключить ее совсем....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.