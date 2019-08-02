Сумские таможенники нашли российские книги в поезде Таможенники Сумщины на таможенном посту «Железнодорожный» обнаружили незадекларированные книги.

В ходе проведения таможенного контроля поезда сообщением «Москва - Кишинев» в купе вагонов было найдено скрытые печатные материалы в мягких и твердых обложках различного содержания общим количеством 95 штук. Граждане Молдовы пытались перевезти через границу печатные издания, скрыв их от таможенного контроля.

Своими действиями правонарушители нарушили установленный порядок прохождения таможенного контроля. По данным фактам работниками Сумской таможни ГФС были составлены протоколы о нарушении таможенных правил по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.