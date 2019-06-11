В Сумах начался суд по смерти младенца в лифте

Прокурор Юлия Глядчишина сообщила, что обвинение будет вызывать в суд 86 свидетелей, пишет UA:СУМИ.
В этом деле пятеро обвиняемых. Среди них заместитель сумского городского головы Александр Журба и бывший директор департамента инфраструктуры сумского горсовета Григорий Яременко. Их обвиняют в служебной халатности, повлекшей смерть ребенка.
Еще трем - руководителю, прорабу и электромеханику ООО «Горсумылифт», кроме небрежности, инкриминируют нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.
Происшествие случилось 2 января этого года в Сумах. В многоэтажке по улице Супруна, 32/1 молодая мама и ее свекор, с ребенком поднялись на девятый этаж. Когда взрослые вышли и начали выкатывать коляску с младенцем, лифт поехал, зажав ребенка.
Сегодня, 28 августа, в Ковпаковском райсуде Сум должно было состояться подготовительное судебное заседание по обвинению пятерых человек, связанное с гибелью...
Сегодня, 14 августа, в Ковпаковском райсуде Сум состоялось подготовительное судебное заседание по обвинению пяти человек....
Подготовительное заседание по делу гибели младенца в лифте отложили на 14 августа....
В Сумах будут судить пять человек из-за действий или бездействия которых погиб 2,5 месячный младенец в лифте....
Продолжается досудебное следствие по факту гибели младенца в лифте, а также вероятного присвоение средств, выделенных на ремонт подъемников....