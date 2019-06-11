В Сумах начался суд по смерти младенца в лифте В Ковпаковском районном суде г. Сумы началось подготовительное заседание по делу гибели младенца в лифте в начале 2019 года.

Прокурор Юлия Глядчишина сообщила, что обвинение будет вызывать в суд 86 свидетелей, пишет UA:СУМИ.

В этом деле пятеро обвиняемых. Среди них заместитель сумского городского головы Александр Журба и бывший директор департамента инфраструктуры сумского горсовета Григорий Яременко. Их обвиняют в служебной халатности, повлекшей смерть ребенка.

Еще трем - руководителю, прорабу и электромеханику ООО «Горсумылифт», кроме небрежности, инкриминируют нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Происшествие случилось 2 января этого года в Сумах. В многоэтажке по улице Супруна, 32/1 молодая мама и ее свекор, с ребенком поднялись на девятый этаж. Когда взрослые вышли и начали выкатывать коляску с младенцем, лифт поехал, зажав ребенка.