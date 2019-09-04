Сумские ЖЭКи не готовы к отопительному сезону Хотя они и утверждают обратное.

Сегодня, 24 сентября, на заседании исполкома Сумского горсовета рассматривают вопрос подготовки города к осенне-зимнему сезону.

Как доложили руководители сумских ЖЭКов, почти все дома готовы, осталось подписать только акты готовности с теплоснабжающими организациями. В то же время замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя сообщила, что в любом случае без актов тепла не будет, поэтому ЖЭКам нужно поспешить. В то же время стало известно, что в зоне обслуживания Котельной Северного промузла сети не заполнены теплоносителем, так как для химической очистки воды нужно ее подогреть, а газа у предприятия пока нет.

Что касается актов готовности, то руководители ЖЭков в основном называли высокие цифры под 90%, хотя еще вчера их было меньше половины. Меньше всего процент актов готовности у ООО «Сумытехнобудсервис» - всего 26%.