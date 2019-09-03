На Сумщине пожарные ликвидировали пожар легковушки 23 сентября в 10:11 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании автомобиля ВАЗ-2113, припаркованного на ул. Кролевецкой в г. Путивле.

На тушение направили дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 3 минуты пожарные прибыли на место вызова. Как было установлено, огонь охватил салон легковушки. На обуздание пожара применили пенообразующие жидкость. Силами двух отделений в 10:18 пожар был локализован, а в 10:28 - ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 5 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, водитель пытался ликвидировать пожар самостоятельно с помощью огнетушителя, объема которого было не достаточно для обуздания такого возгорания. Ему на помощь прибежали водители других авто. И только случайный прохожий вызвал спасателей.

Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети авто, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.