На Сумщине пожарные ликвидировали пожар легковушки

На тушение направили дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.
Уже через 3 минуты пожарные прибыли на место вызова. Как было установлено, огонь охватил салон легковушки. На обуздание пожара применили пенообразующие жидкость. Силами двух отделений в 10:18 пожар был локализован, а в 10:28 - ликвидирован.
Всего на тушение было привлечено 5 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным, водитель пытался ликвидировать пожар самостоятельно с помощью огнетушителя, объема которого было не достаточно для обуздания такого возгорания. Ему на помощь прибежали водители других авто. И только случайный прохожий вызвал спасателей.
Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети авто, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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