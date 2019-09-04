Кто из сумчан и почему сегодня без воды «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.

Речь идет о домах по адресам: ул. Харьковская, 26/1 (ремонт труб горячей воды в квартире), ул. Харьковская, 8 (замена полотенцесушителя в квартире), ул. Заливная, 31 (замена счетчиков холодной и горячей воды в квартире), ул. Р. Атаманюка, 29 (замена труб горячей и холодной воды в квартире), ул. Л. Украинская, 6 (замена коренного крана холодной воды в квартире), ул. СКД, 36, ул. Глинки, 7, ул. Харьковская, 58В, 33, 44, 54/1, ул. Интернационалистов, 10 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. СКД, 34 (замена труб горячей воды в квартире), ул. Ивана Сирко, 25 (замена стояков горячей воды в квартире), ул. Пушкина, 20 (замена стояка холодной воды в квартире), ул. В. Черновола, 55 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. Ярослава Мудрого, 50 (замена труб холодной и горячей воды в квартире), ул. Холодногорская, 37 (замена коренного крана холодной воды в квартире), ул. Холодногорская, 41 (ремонт труб холодной воды в квартире), ул. Горького, 25 (замена кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. Рыбалко, 4 (замена труб холодной и горячей воды в квартире и установка счетчиков), пер. Л. Толстого, 1 (замена стояка холодной воды в квартире).