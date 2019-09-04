Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:06236

Кто из сумчан и почему сегодня без воды

«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.

Речь идет о домах по адресам: ул. Харьковская, 26/1 (ремонт труб горячей воды в квартире), ул. Харьковская, 8 (замена полотенцесушителя в квартире), ул. Заливная, 31 (замена счетчиков холодной и горячей воды в квартире), ул. Р. Атаманюка, 29 (замена труб горячей и холодной воды в квартире), ул. Л. Украинская, 6 (замена коренного крана холодной воды в квартире), ул. СКД, 36, ул. Глинки, 7, ул. Харьковская, 58В, 33, 44, 54/1, ул. Интернационалистов, 10 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. СКД, 34 (замена труб горячей воды в квартире), ул. Ивана Сирко, 25 (замена стояков горячей воды в квартире), ул. Пушкина, 20 (замена стояка холодной воды в квартире), ул. В. Черновола, 55 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. Ярослава Мудрого, 50 (замена труб холодной и горячей воды в квартире), ул. Холодногорская, 37 (замена коренного крана холодной воды в квартире), ул. Холодногорская, 41 (ремонт труб холодной воды в квартире), ул. Горького, 25 (замена кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. Рыбалко, 4 (замена труб холодной и горячей воды в квартире и установка счетчиков), пер. Л. Толстого, 1 (замена стояка холодной воды в квартире).

Общество Отключение воды

По тематике

19.09.2019 11:06

Кому и почему в Сумах сегодня отключили воду

«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....

18.09.2019 09:40

В Курском микрорайоне отключили воду

Сумское КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 18 сентября....

12.09.2019 10:59

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с аварией на водопроводной сети диаметром 200 мм по ул. Ковпака, 17 КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в...

Ромны остались без воды
12.09.2019 10:47

Ромны остались без воды

В Ромнах из-за аварии на водопроводе отключили воду во всем городе....

11.09.2019 10:55

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с порывом водосети диаметром 100 мм по ул. Спортивная, 17 КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в с. Нижнее...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.