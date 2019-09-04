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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:59426

На Сумщине будет еще одна ОТГ

Облгосадминистрация утвердила заключение о соответствии проекта решения о добровольном присоединении Староивановского сельского совета к Ахтырской городской территориальной громаде.

По словам директора Сумского центра развития местного самоуправления Александра Хоруженко, Ахтырская городская ОТГ станет четвертой в Сумской области, созданной вокруг города областного значения и 38-й объединенной территориальной громадой, созданной на Сумщине на принципах добровольности в 2016-2019 гг.

Окончательное решение о создании территориальной громады будет синхронно принято на сессиях обеих громад на следующей неделе.

Политика Ахтырка Ахтырская ОТГ ОТГ

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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