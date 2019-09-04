На Сумщине будет еще одна ОТГ Облгосадминистрация утвердила заключение о соответствии проекта решения о добровольном присоединении Староивановского сельского совета к Ахтырской городской территориальной громаде.

По словам директора Сумского центра развития местного самоуправления Александра Хоруженко, Ахтырская городская ОТГ станет четвертой в Сумской области, созданной вокруг города областного значения и 38-й объединенной территориальной громадой, созданной на Сумщине на принципах добровольности в 2016-2019 гг.

Окончательное решение о создании территориальной громады будет синхронно принято на сессиях обеих громад на следующей неделе.