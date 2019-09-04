На Сумщине будет еще одна ОТГ

По словам директора Сумского центра развития местного самоуправления Александра Хоруженко, Ахтырская городская ОТГ станет четвертой в Сумской области, созданной вокруг города областного значения и 38-й объединенной территориальной громадой, созданной на Сумщине на принципах добровольности в 2016-2019 гг.
Окончательное решение о создании территориальной громады будет синхронно принято на сессиях обеих громад на следующей неделе.
В Ахтырке произошло столкновение автомобиля «Форд» под управлением 55-летнего местного жителя и мопеда, которым управлял 18-летний юноша....
В Ахтырке местная жительница, убирая на собственном огороде, зажгла кучу мусора, и не удержавшись на ногах упала в костер. В...
К 12 годам лишения свободы осужден 20-летний мужчина, ранивший таксиста ножом и завладевший его автомобилем....
Ахтырской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 29-летнего жителя Ахтырского района, который с целью мести бросил во двор правоохранителя...
Ахтырской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении главного инженера предприятия, нарушившего требования законодательства об охране...