Сумские баскетболисты выиграли турнир в Шостке 19-21 сентября в Шостке состоялся традиционный турнир по баскетболу «Золотая осень».

В нем приняли участие команды Киева, Сум, Конотопа и Шостки. По итогам соревнований победителями стали юноши ДЮСШ г. Сумы, серебряными призерами-баскетболисты ДЮСШ г. Киева, третье место у спортсменов КДЮСШ «Барса» г. Шостка.