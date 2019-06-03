Сумские баскетболисты выиграли турнир в Шостке

В нем приняли участие команды Киева, Сум, Конотопа и Шостки. По итогам соревнований победителями стали юноши ДЮСШ г. Сумы, серебряными призерами-баскетболисты ДЮСШ г. Киева, третье место у спортсменов КДЮСШ «Барса» г. Шостка.
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