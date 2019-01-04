Глуховский судомоделист победил в морском бою

Сумскую область представляли воспитанники Глуховского городского центра внешкольного образования: Кирилл Туман и Алексей Чечель. Команда Сумщины, в нелегкой борьбе завоевала второе командное место.
В личном зачете Кирилл Туман занял первое место. Подготовил команду руководитель - Грудина Николай Михайлович.
Воспитанник Городского центра внешкольного образования мастер спорта Дмитрий Борщ занял III место в классе F1V 15 на чемпионате мира по...
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