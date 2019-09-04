Глуховчанин обокрал свою сожительницу С заявлением о краже в полицию обратилась 31-летняя жительница райцентра.

Женщина рассказала: пока она была на работе, из ее дома были похищены деньги. В совершенном преступлении она заподозрила своего сожителя, с которым долгое время проживала.

Полицейские быстро разыскали 32-летнего мужчину, который ранее уже попадал в их поле зрения за совершение подобных преступлений. Его опросили, и он признался в содеянном. По словам подозреваемого, похищенные 1500 гривен и 200 долларов США он потратил на водку и продукты питания.

В отношении мужчины в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.