Жительница Сумщины застала вора в своем доме Застав в собственном доме незнакомца, жительница Шосткинщины не сразу поняла, что он успел найти и украсть у нее деньги.

О краже денег в полицию сообщила 40-летняя женщина. Она рассказала, что, когда она со своей матерью работали на огороде, в их дом проник неизвестный мужчина. Более того, заявительница видела его, когда зашла в дом, - тот стоял за дверью. Решив, что неожиданный визитер ничего не успел украсть, она выпроводила его на улицу, после чего заперла и калитку, и двери в дом. И только потом, в тот же день, обнаружила пропажу 1500 гривен из своей сумки.

По детальному описанию внешности незнакомца, которое предоставила потерпевшая правоохранители установили его личность. Это оказался неоднократно судимый за подобные преступления 26-летний житель другого села Шосткинского района. Его разыскали и допросили.

По словам подозреваемого, он приехал именно с целью совершения кражи. Проходя по одной из улиц, заметил за забором женщин на огороде и решил, что в доме никого нет. Поскольку дверь хозяйки жилья оставили незапертой, беспрепятственно вошел в дом, где нашел и похитил деньги. А когда его застали в чужой доме, отоврался, что будто бы зашел спросить, не продают ли хозяева пух и перо.

Сейчас в отношении мужчины в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы.

Правоохранители предостерегают граждан: чтобы избежать подобных «незваных гостей», позаботьтесь о хотя бы элементарных мерах безопасности. Выходя из дома или квартиры, запирайте за собой дверь, закрывайте окна, а владельцам частных усадеб целесообразно будет иметь во дворе собаку, которая в случае необходимости сможет отпугнуть потенциального вора, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.