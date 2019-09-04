Бывший муж опустошил карточку сумчанки

Жительница Сум, придя к банкомату за наличными, обнаружила, что ее счет опустошен. Как выяснили сотрудники полиции, к исчезновению ее сбережений причастен бывший муж. Он знал код доступа к карте, а потому потихоньку забрал карточку и снял 12 000 гривен.
В полиции констатируют: этого можно было бы избежать, если бы пострадавшая позаботилась о сохранности своей карточки и кода доступа к ней. Правоохранители предупреждают: будьте внимательными и осмотрительными, храните карточки в надежных местах, деньги снимайте самостоятельно, а в случае возникновения трудностей со снятием наличных - обращайтесь за помощью к банковским работникам. Не доверяйте свой финансовый документ посторонним, даже если это ваши знакомые или даже родственники. Банковская карта - только ваш документ, и никто другой не имеет права ею пользоваться, тем более в собственных корыстных целях, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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