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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:04354

Бывший муж опустошил карточку сумчанки

Полиция призывает граждан более внимательно относиться к хранению банковских карт и кодов доступа к ним.

Жительница Сум, придя к банкомату за наличными, обнаружила, что ее счет опустошен. Как выяснили сотрудники полиции, к исчезновению ее сбережений причастен бывший муж. Он знал код доступа к карте, а потому потихоньку забрал карточку и снял 12 000 гривен.

В полиции констатируют: этого можно было бы избежать, если бы пострадавшая позаботилась о сохранности своей карточки и кода доступа к ней. Правоохранители предупреждают: будьте внимательными и осмотрительными, храните карточки в надежных местах, деньги снимайте самостоятельно, а в случае возникновения трудностей со снятием наличных - обращайтесь за помощью к банковским работникам. Не доверяйте свой финансовый документ посторонним, даже если это ваши знакомые или даже родственники. Банковская карта - только ваш документ, и никто другой не имеет права ею пользоваться, тем более в собственных корыстных целях, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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