У Сумах безоплатну правову допомогу вимушеним переселенцям надають чернігівці Юристи Чернігівського громадського комітету захисту прав людини продовжують безкоштовно надавати юридичну підтримку для внутрішньо переміщених осіб на території Сумщини.

В рамках проекту вимушених переселенців з окупованих територій та зони бойових дій, інформують через ЗМІ про їхні законні права, засоби правового захисту і доступність юридичних послуг.

Кваліфіковані юристи надають всебічну безоплатну юридичну та консультаційну підтримку, зокрема через:

- юридичні консультації

- допомогу в оформленні документів

Основні питання, по яким надається юридична допомога

• соціальні права і гарантії внутрішньо переміщених осіб;

• визнання фактів смерті, народження, реєстрації;

• поновлення втрачених документів;

• питання звільнення з підприємств в зоні проведення АТО;

• спадкові питання внутрішньо переміщених осіб;

• реєстрація внутрішньо переміщених осіб;

• права та обов`язки внутрішньо переміщених осіб;

• порядок надання адресної допомоги переміщеним особам.

Контакти приймальні:

м. Суми

вул. Бєлінського, 2, офіс 3, 40000

Телефон «гарячої лінії»: 095-939-11-11

Проект «Захист прав, зменшення ризиків та посилення гуманітарного реагування ВПО та постраждалим від конфлікту в Україні» реалізується Данською Радою у справах біженців / Данською Групою з розмінування у партнерстві з Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини за фінансової підтримки Відділу надання допомоги при надзвичайних ситуаціях (OFDA) Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).