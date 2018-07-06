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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:24151

У Сумах безоплатну правову допомогу вимушеним переселенцям надають чернігівці

Юристи Чернігівського громадського комітету захисту прав людини продовжують безкоштовно надавати юридичну підтримку для внутрішньо переміщених осіб на території Сумщини.

В рамках проекту вимушених переселенців з окупованих територій та зони бойових дій, інформують через ЗМІ про їхні законні права, засоби правового захисту і доступність юридичних послуг.

Кваліфіковані юристи надають всебічну безоплатну юридичну та консультаційну підтримку, зокрема через:

- юридичні консультації

- допомогу в оформленні документів

Основні питання, по яким надається юридична допомога

•    соціальні права і гарантії внутрішньо переміщених осіб;

•    визнання фактів смерті, народження, реєстрації;

•    поновлення втрачених документів;

•    питання звільнення з підприємств в зоні проведення АТО;

•    спадкові питання внутрішньо переміщених осіб;

•    реєстрація внутрішньо переміщених осіб;

•    права та обов`язки внутрішньо переміщених осіб;

•    порядок надання адресної допомоги переміщеним особам.

Контакти приймальні:

м. Суми

вул. Бєлінського, 2, офіс 3, 40000

Телефон «гарячої лінії»: 095-939-11-11

Проект «Захист прав, зменшення ризиків та посилення гуманітарного реагування ВПО та постраждалим від конфлікту в Україні» реалізується Данською Радою у справах біженців / Данською Групою з розмінування у партнерстві з Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини за фінансової підтримки Відділу надання допомоги при надзвичайних ситуаціях (OFDA) Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Общество Переселенцы Правовая помощь

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