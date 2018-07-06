У Сумах безоплатну правову допомогу вимушеним переселенцям надають чернігівці

В рамках проекту вимушених переселенців з окупованих територій та зони бойових дій, інформують через ЗМІ про їхні законні права, засоби правового захисту і доступність юридичних послуг.
Кваліфіковані юристи надають всебічну безоплатну юридичну та консультаційну підтримку, зокрема через:
- юридичні консультації
- допомогу в оформленні документів
Основні питання, по яким надається юридична допомога
• соціальні права і гарантії внутрішньо переміщених осіб;
• визнання фактів смерті, народження, реєстрації;
• поновлення втрачених документів;
• питання звільнення з підприємств в зоні проведення АТО;
• спадкові питання внутрішньо переміщених осіб;
• реєстрація внутрішньо переміщених осіб;
• права та обов`язки внутрішньо переміщених осіб;
• порядок надання адресної допомоги переміщеним особам.
Контакти приймальні:
м. Суми
вул. Бєлінського, 2, офіс 3, 40000
Телефон «гарячої лінії»: 095-939-11-11
Проект «Захист прав, зменшення ризиків та посилення гуманітарного реагування ВПО та постраждалим від конфлікту в Україні» реалізується Данською Радою у справах біженців / Данською Групою з розмінування у партнерстві з Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини за фінансової підтримки Відділу надання допомоги при надзвичайних ситуаціях (OFDA) Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
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