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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине спасатели ликвидировали масштабное возгорание сухой растительности

23 сентября в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании сухой растительности в с. Богданка Шосткинского района.

О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели дым на открытой местности.

Площадь, которую охватил огонь во время возгорания сухостоя, составила более 5 га. Из-за сильных порывов ветра, существовала угроза перекидывания огня на еще большую территорию. Дежурному караулу 4-й государственной пожарно-спасательной части удалось локализовать данное возгорание в 10:12. Полностью пожар был ликвидирован в 17:20 и не допущено дальнейшего распространения пламени.

Допустимая причина данного пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Еще раз призываем граждан сознательно относиться к выполнению элементарных требований пожарной безопасности и быть ответственными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар

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