На Сумщине спасатели ликвидировали масштабное возгорание сухой растительности

О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели дым на открытой местности.
Площадь, которую охватил огонь во время возгорания сухостоя, составила более 5 га. Из-за сильных порывов ветра, существовала угроза перекидывания огня на еще большую территорию. Дежурному караулу 4-й государственной пожарно-спасательной части удалось локализовать данное возгорание в 10:12. Полностью пожар был ликвидирован в 17:20 и не допущено дальнейшего распространения пламени.
Допустимая причина данного пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
Еще раз призываем граждан сознательно относиться к выполнению элементарных требований пожарной безопасности и быть ответственными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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