В Сумах строительным краном убило человека

На объекте, который возводит ООО «Топаз» по заказу «Сумской девелоперской компании», строительный кран придавил рабочего, пишет Sumy.Today.
В пресс-службе прокуратуры Сумской области сообщили, что в результате трагедии погиб мужчина 1975 года рождения.
«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 271 Уголовного кодекса Украины, досудебное следствие проводит Сумской городской отдел полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры», - сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.
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