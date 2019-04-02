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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:06221

В Сумах после капремонта лифт проработал всего 2 часа

По словам жителей дома по пр. Лушпы, 40, после капитального ремонта лифт проработал всего 2 часа.

«Шесть остановок в первый день - и вызов аварийной службы», - сообщили жители 0542.ua.

Также жалуются, что оба лифта в доме не работают с декабря 2018 года.

Жители сообщают, что горсовет выделил 600 тыс. грн на ремонт. Капитальный ремонт сделали, комиссия проверила, но уже неделю после первого запуска лифт не работает.

Право Ремонт лифтов

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