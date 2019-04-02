В Сумах после капремонта лифт проработал всего 2 часа

«Шесть остановок в первый день - и вызов аварийной службы», - сообщили жители 0542.ua.
Также жалуются, что оба лифта в доме не работают с декабря 2018 года.
Жители сообщают, что горсовет выделил 600 тыс. грн на ремонт. Капитальный ремонт сделали, комиссия проверила, но уже неделю после первого запуска лифт не работает.
Сегодня, 31 июля, на сессии Сумского горсовета к мэру и депутатам обратились жители дома по ул. Интернационалистов, 59 а и...
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