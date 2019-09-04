В Сумах маршрутка попала в ДТП

Прибыв на место происшествия, патрульные выяснили, что водитель автомобиля Ford Cargo, осуществляя поворот, не занял соответствующую полосу движения и не убедился в безопасности выполнения своего маневра, после чего допустил столкновение с маршрутным авто «Рута», которое двигалось в попутном направлении.
В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.
Инспекторы оформили автопроисшествие и составили на водителя Ford Cargo административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.
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