Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:13472

В Сумах маршрутка попала в ДТП

Происшествие произошло 23 сентября, около 9 часов, на улице Металлургов.

Прибыв на место происшествия, патрульные выяснили, что водитель автомобиля Ford Cargo, осуществляя поворот, не занял соответствующую полосу движения и не убедился в безопасности выполнения своего маневра, после чего допустил столкновение с маршрутным авто «Рута», которое двигалось в попутном направлении.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

Инспекторы оформили автопроисшествие и составили на водителя Ford Cargo административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.

Право Дтп ДТП с маршруткой

По тематике

В центре Сум на переходе сбили женщину
Вчера 15:43

В центре Сум на переходе сбили женщину

Сегодня, 23 сентября, в Сумах снова сбили человека на пешеходном переходе....

На Сумщине в аварию попал мопедист
Вчера 14:51

На Сумщине в аварию попал мопедист

В Лебединском районе 23-летний водитель мопеда «Suzuki» не справился с управлением и допустил падение....

В Ахтырке сбили мопедиста: его 15-летний пасажир в больнице
Вчера 13:49

В Ахтырке сбили мопедиста: его 15-летний пасажир в больнице

В Ахтырке произошло столкновение автомобиля «Форд» под управлением 55-летнего местного жителя и мопеда, которым управлял 18-летний юноша....

В Сумах на переходе сбили пешехода
Вчера 07:26

В Сумах на переходе сбили пешехода

В Сумах произошло ДТП с пострадавшими....

В Сумах из-за недоремонтированной дороги авто врезалось в дерево
20.09.2019 15:33

В Сумах из-за недоремонтированной дороги авто врезалось в дерево

Сегодня, 20 сентября, на ул. Троицкой произошло ДТП....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.