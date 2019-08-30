В Кролевце наткнулись на уникальное захоронение Во время работ по выкапыванию могилы на центральном кладбище Кролевца работники КП «Ритуальные услуги» наткнулись на склеп.

В склепе они увидели металлический гроб, который достаточно хорошо сохранился. Работники рассказали, что очень удивились, наткнувшись на находку, ведь там не должно было быть ничего подобного.

«Гроб очень хорошо сохранился, и металл похож на серебро или обработанное олово. Но больше всего поражает его размер - 2,5 метра и видно, что захоронения давнее, а раньше люди имели небольшой рост», - рассказали работники предприятия.

А между людьми в Кролевце говорят, что во времена основания города польский королем, в городе были захоронены рыцари, скорее всего, Тевтонского ордена, пишет Сайт Кролевца.