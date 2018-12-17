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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские гимнастки вернулись с медалями из Винницы

20-22 сентября воспитанницы клуба «Грация» принимали участие сразу в двух соревнованиях в г. Винница.

Это были Открытый чемпионат ВФСО «Украина» и Всеукраинские соревнования по эстетической групповой гимнастике.

Спортсменки из Сум были представлены 7 командами, всего в соревнования приняло участие 59 команд со всей Украины. Все команды достойно выступили, а сумские гимнастки показали следующие результаты в своих возрастных категориях:

в Открытом чемпионате ВФСО «Украина»: 1 место – «Грация Флай», по 2-му месту у команд «Ангел» и «Бьюти», а девочки из команды «Мисс» в категории 14-16 лет стали 3-ми.

с короткой программой в чемпионате ВФСО «Украина» дебютировали гимнастки в возрастной категории 8-10 лет - команда «Грация Ангел», а команда «Грация Бьюти» в категории 10-12 лет завоевали по «серебру», а в турнире гимнастки с этой программой завоевали «золото».

Во Всеукраинских соревнованиях в турнире «Подольские зори» в копилке наших гимнасток 1 место у команд «Флай», «Шайн», «Ангел» и «Бьюти», на 2-ом месте – «Мелоди», «Голд» и команда «Мисс» стали 3-ми в своих возрастных подгруппах.

Спорт Эстетическая гимнастика

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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