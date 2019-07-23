В деле о гибели младенца в лифте в Сумах суд заслушает 86 свидетелей Сегодня, 24 сентября, в Ковпаковском райсуде Сум состоялось подготовительное судебное заседание по обвинению пятерых человек.

Речь идет о гибели младенца в лифте дома на Супруна, 32/1 2 января этого года.

Судят заместителя сумского городского головы Александра Журбу и тогдашнего директора департамента инфраструктуры города Григория Яременко по ч. 2 ст. 367 Уголовного Кодекса Украины.

Директора ООО «Горсумылифт» судят по ч.2 ст. 272 и ч.2 ст.367 УК, прораба и электромеханика «Горсумылифта» по ч. 2 ст.272 УК, пишет sumy.today.

Прокурор Юлия Глядчишина сообщила, что обвинение будет вызывать в суд 89 свидетелей.

До этого подготовительное судебное заседание откладывали трижды по разным причинам. Во время сегодняшнего заседания адвокат Григория Яременко Василий Матишинец ходатайствовал о возвращении обвинительного акта. По его словам, он не соответствует требованиям УПК. В частности, не конкретизировано, какие именно обязанности должен выполнять его подзащитный и какие меры не принял, что могло привести к гибели младенца.

Кроме этого, пострадавшими был подан гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного затратами в связи со смертью младенца. Защитник Александра Журбы ходатайствовал о возвращении этого иска для устранения недостатков. По его словам, он не соответствует нормам гражданско-процессуального законодательства.

В удовлетворении ходатайств адвокатов суд отказал.

Суд постановил назначить уголовное производство до судебного разбирательства. Судебное заседание назначено на 2 октября.