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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:43586

В Сумах за день сбили трех пешеходов

Только за последние сутки в Сумах произошло три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. В целом же с начала же года на автодорогах области произошло 213 ДТП.

Первая авария произошла около девяти утра на ул. Белопольское шоссе. Водитель автомобиля Opel Vectra совершил наезд на женщину-пешехода, которая двигалась по правому краю проезжей части. Врачи диагностировали у нее травму левой ноги.

Во втором случае автомобиль Mersedes столкнулся с пешеходом на нерегулируемом пешеходном переходе в 14:20 на пл. Покровская. Мужчину доставили в областную больницу с травмами головы.

Третья авария произошла в 22:20 снова на ул. Белопольское шоссе - иномарка столкнулась с пешеходом, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Последнего с политравмами доставили в реанимацию областной больницы.

Водители травм не получили, предварительно признаков опьянения у них не обнаружено.

В полиции по данным фактам проводят соответствующие проверки, чтобы установить причины и обстоятельства дорожно-транспортных происшествий.

Правоохранители еще раз обращаются к пешеходам с просьбой быть внимательными и осторожными на дороге. Не стоит забывать, что пешеходы такие же участники дорожного движения, как и водители, поэтому тоже должны быть бдительными и осторожными на дороге. Также работники полиции обращаются с призывом и к водителям: беспрекословно соблюдайте правила дорожного движения, избегайте рискованных маневров и дорожите своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем других участников дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп

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