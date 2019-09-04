Ночью на Луке горел двухэтажный дом (видео)

О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели дым и пламя из-под кровли дома. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.
По прибытию было установлено, что кровля дома по всей площади охвачена огнем, из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания, образовалась угроза дальнейшего распространения на остальную часть здания и на жилой дом, расположенный рядом. Для бесперебойной работы пожарно-спасательных подразделений, пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 1 км от очага пожара.
В 1:42 возгорание локализовали, а в 2:32 - потратив на тушение более 30 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 4 единицы специальной техники и 15 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Допустимая причина возгорания нарушение правил эксплуатации тепло генерирующих агрегатов, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
23 сентября в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании сухой растительности в с. Богданка Шосткинского района....
В Сумах спасатели ликвидирован пожар в хозяйственной постройке и не допустили переброски пламени на 2 жилых дома....
Пожарные ликвидировали пожар в неэксплуатируемом сооружении и предотвратили распространение огня на два складских здания....
В Сумах пожарные ликвидировали пожар в хозяйственной постройке и не допустили переброску пламени на 2 дачных дома....
17 сентября в 12:39 к спасателям поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Ясная Поляна в Шостке....