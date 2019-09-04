Ночью на Луке горел двухэтажный дом (видео) 23 сентября в 23:53 в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Партизанская в Сумах.

О пожаре сообщили случайные прохожие, которые увидели дым и пламя из-под кровли дома. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что кровля дома по всей площади охвачена огнем, из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания, образовалась угроза дальнейшего распространения на остальную часть здания и на жилой дом, расположенный рядом. Для бесперебойной работы пожарно-спасательных подразделений, пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 1 км от очага пожара.

В 1:42 возгорание локализовали, а в 2:32 - потратив на тушение более 30 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 4 единицы специальной техники и 15 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Допустимая причина возгорания нарушение правил эксплуатации тепло генерирующих агрегатов, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.