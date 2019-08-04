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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:06188

В Сумах ребенок проглотил батарейку

Полиция Сумщины призывает граждан осознавать собственную ответственность за безопасность малолетних детей.

В больницы Сум и Конотопа за последние сутки попали двое детей. Полицейские, которые проверяют обстоятельства несчастных случаев, уверяют: травм можно было бы избежать, если бы взрослые более внимательно контролировали безопасность малышей.

Так, полуторагодовалая девочка, играя в постели, случайно ударилась о ее спинку, в результате чего получил травму головы. В тот же день за медицинской помощью обратились родители двухлетнего мальчика, который случайно глотнул батарейку.

Все эти несчастные случаи стали возможными вследствие того, что дети остались без присмотра взрослых. Правоохранители еще раз обращаются к родителям с призывом не оставлять маленьких исследователей в одиночестве. Не оставляет малышей у опасных веществ и предметов. Храните в недоступном для детей месте бытовую химию, медикаменты, острые и режущие предметы. Следите, чтобы в руки ребенка не попали батарейки и мелкие острые обломки игрушек, и позаботьтесь закрыть специальными заглушками розетки.

Следуйте этим правилам и Вам не придется винить себя за мгновенную невнимательность и детские страдания, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Несчастный случай

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