Сегодня в Сумах играют на кубок Украины Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Юбилейный» сыграют липоводолинский «Альянс» и «Балканы» из Зари Одесской области.

Игра 3-го раунде кубка Украины по футболу начнется в 18.00.

По сути сумской «Альянс» во второй лиге занимает второе место в группе Б, имея в активе 23 очка в 10 матчах. 7 последних игр в чемпионате, а с учетом двух раундов кубка, то 9 «Альянс» выиграл.

«Балканы» в первой лиге идут 13-ми (из 16-ти команд) с 9 очками в 10 матчах.