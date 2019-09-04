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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:01236

Сегодня в Сумах играют на кубок Украины

Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Юбилейный» сыграют липоводолинский «Альянс» и «Балканы» из Зари Одесской области.

Игра 3-го раунде кубка Украины по футболу начнется в 18.00.

По сути сумской «Альянс» во второй лиге занимает второе место в группе Б, имея в активе 23 очка в 10 матчах. 7 последних игр в чемпионате, а с учетом двух раундов кубка, то 9 «Альянс» выиграл.

«Балканы» в первой лиге идут 13-ми (из 16-ти команд) с 9 очками в 10 матчах.

Спорт Альянс Липовая Долина Кубок Украины по футболу Футбол

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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