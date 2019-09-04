Сегодня в Сумах играют на кубок Украины

Игра 3-го раунде кубка Украины по футболу начнется в 18.00.
По сути сумской «Альянс» во второй лиге занимает второе место в группе Б, имея в активе 23 очка в 10 матчах. 7 последних игр в чемпионате, а с учетом двух раундов кубка, то 9 «Альянс» выиграл.
«Балканы» в первой лиге идут 13-ми (из 16-ти команд) с 9 очками в 10 матчах.
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