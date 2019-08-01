Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:50210

Завтра Троицкая в Сумах останется без троллейбусов

В среду, 25 сентября, с 9:30 до 16:30, в связи с проведением работ по укладке асфальтового покрытия вдоль ул. Троицкая, троллейбусы будут курсировать по временно измененной схеме маршрутов.

№16 - через пр. Шевченко - далее по маршруту; №3 - пр. Шевченко - ул. Леваневского - ул. Горького - Центральный рынок - ул. Петропавловская - далее по маршруту; №4 - ул. Петропавловская - Центральный рынок - ул. Горького - ул. Леваневского - пр. Шевченко - ул. Героев Сумщины - дальше по маршруту.

Автобусы - без изменений.

В указанное время коммунальный транспорт будет осуществлять перевозки пассажиров с отклонениями от основных расписаний движения, сообщили в КП «Электроавтотранс».

Общество Изменение маршрутов Ремонт дорог

По тематике

19.09.2019 19:05

На Сумщине распилили 2 миллиона на ремонте дороги

На Сумщине трем должностным лицам сообщено о подозрении по факту завладения бюджетными средствами на сумму 2,1 млн грн, выделенных на...

19.09.2019 11:00

В Сумах снова взялись за ремонт Троицкой

В связи с проведением ремонтных работ по восстановлению дорожного покрытия, движение транспорта по ул. Троицкая будет частично ограничено....

16.09.2019 13:41

На ремонт дороги Сумы – Лебедин нужно больше 400 млн грн

Сумская облгосадминистрация оценила работы по текущему среднему ремонту дороги Сумы – Лебедин в 415 млн грн....

27.08.2019 10:33

Сумские дорожники возьмутся за тротуары на Роменской

По городу работает шесть бригад КП «Дорремстрой»....

В пятницу в Сумах общественный транспорт будет курсировать с отклонением от графиков движения
01.08.2019 15:29

В пятницу в Сумах общественный транспорт будет курсировать с отклонением от графиков движения

Завтра, 2 августа, городской пассажирский транспорт, маршрут которого пролегает через Покровскую площадь, будет курсировать с отклонениями от графиков движения....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.