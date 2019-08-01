Завтра Троицкая в Сумах останется без троллейбусов

№16 - через пр. Шевченко - далее по маршруту; №3 - пр. Шевченко - ул. Леваневского - ул. Горького - Центральный рынок - ул. Петропавловская - далее по маршруту; №4 - ул. Петропавловская - Центральный рынок - ул. Горького - ул. Леваневского - пр. Шевченко - ул. Героев Сумщины - дальше по маршруту.
Автобусы - без изменений.
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