Завтра Троицкая в Сумах останется без троллейбусов В среду, 25 сентября, с 9:30 до 16:30, в связи с проведением работ по укладке асфальтового покрытия вдоль ул. Троицкая, троллейбусы будут курсировать по временно измененной схеме маршрутов.

№16 - через пр. Шевченко - далее по маршруту; №3 - пр. Шевченко - ул. Леваневского - ул. Горького - Центральный рынок - ул. Петропавловская - далее по маршруту; №4 - ул. Петропавловская - Центральный рынок - ул. Горького - ул. Леваневского - пр. Шевченко - ул. Героев Сумщины - дальше по маршруту. Автобусы - без изменений. В указанное время коммунальный транспорт будет осуществлять перевозки пассажиров с отклонениями от основных расписаний движения, сообщили в КП «Электроавтотранс».