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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5396

Сумчанин выиграл летний чемпионат Украины по биатлону

Сегодня, 24 сентября, в Чернигове прошли гонки преследования в рамках летнего чемпионата Украины по биатлону.

В мужской гонке победу одержал сумчанин Богдан Цымбал, который поднялся на первое место после неудачного спринта, где она был только 16-ым. Четвертым был уроженец Сумщины Руслан Ткаленко, 5-ым наш Антон Дудченко, 6-ым – еще один уроженец Сумщины Андрей Доценко…

В женской гонке второе место заняла уроженка Сум Анастасия Меркушина. Четвертой была сумчанка Екатерина Свинаренко.

Спорт Летний биатлон

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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