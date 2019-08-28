Сумчанин выиграл летний чемпионат Украины по биатлону Сегодня, 24 сентября, в Чернигове прошли гонки преследования в рамках летнего чемпионата Украины по биатлону.

В мужской гонке победу одержал сумчанин Богдан Цымбал, который поднялся на первое место после неудачного спринта, где она был только 16-ым. Четвертым был уроженец Сумщины Руслан Ткаленко, 5-ым наш Антон Дудченко, 6-ым – еще один уроженец Сумщины Андрей Доценко…

В женской гонке второе место заняла уроженка Сум Анастасия Меркушина. Четвертой была сумчанка Екатерина Свинаренко.