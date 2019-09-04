Центр Сум остался без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по ликвидации порыва водопровода диаметром 150 мм по ул. Петропавловская, 127 сегодня, 24 сентября, с 23:00 прекращено водоснабжение домов в центральной части города, ул. Герасима Кондратьева и прилегающих к ней улиц.

25 сентября в 5:00 подача воды будет восстановлена. С 9:00 аварийные работы по устранению порыва по ул. Петропавловская будут продолжены, из-за чего воды не будет в домах по ул. Петропавловская, ул. Герасима Кондратьева и прилегающих к ним улиц.

После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.