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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:12263

В Сумах на пожаре погиб мужчина

Сегодня, 25 сентября, в 1.35 на линию 101 поступило сообщение о пожаре в доме по ул. Джерельная.

Возгорание произошло в одной из квартир двухэтажного дома. В результате пожара погиб мужчина 1967 г.р. Также спасена из соседней квартиры женщина. Причина пожара выясняется. Повреждены стены, вещи домашнего обихода, сообщили в Сумском горотделе управления ГСЧС в Сумской области.

Право Пожар Смерть на пожаре

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