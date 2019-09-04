В Сумах на пожаре погиб мужчина Сегодня, 25 сентября, в 1.35 на линию 101 поступило сообщение о пожаре в доме по ул. Джерельная.

Возгорание произошло в одной из квартир двухэтажного дома. В результате пожара погиб мужчина 1967 г.р. Также спасена из соседней квартиры женщина. Причина пожара выясняется. Повреждены стены, вещи домашнего обихода, сообщили в Сумском горотделе управления ГСЧС в Сумской области.