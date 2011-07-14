На Сумщине будет на 25 памяток больше 24 сентября состоялось заседание Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия при управлении культуры Сумской облгосадминистрации.

В заседании приняли участие архитекторы, историки, краеведы, представители органов местного самоуправления, органов исполнительной власти. По результатам профессиональной дискуссии, принято решение о представлении предложений в Министерство культуры Украины о занесении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории местного значения 25 объектов культурного наследия области, в том числе 15 по виду исторические памятники в Белопольском, Середино-Будском, Сумском, Шосткинском, Ямпольском районах и 10 - археологические, расположенных в городе Путивль и Лебединском районе.