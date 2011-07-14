Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:26109

На Сумщине будет на 25 памяток больше

24 сентября состоялось заседание Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия при управлении культуры Сумской облгосадминистрации.

В заседании приняли участие архитекторы, историки, краеведы, представители органов местного самоуправления, органов исполнительной власти. По результатам профессиональной дискуссии, принято решение о представлении предложений в Министерство культуры Украины о занесении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории местного значения 25 объектов культурного наследия области, в том числе 15 по виду исторические памятники в Белопольском, Середино-Будском, Сумском, Шосткинском, Ямпольском районах и 10 - археологические, расположенных в городе Путивль и Лебединском районе.

Общество Исторические памятки

По тематике

В Сумах пометят памятники архитектуры (фото)
22.03.2012 13:02

В Сумах пометят памятники архитектуры (фото)

Уже в этом году на памятниках архитектуры в Сумах появятся охранные таблички, в которых будет содержать информация об объекте.... 1

14.07.2011 13:49

На Сумщине посчитают исторические памятки

В области создадут «Областной центр охраны и научных исследований объектов культурного наследия»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.