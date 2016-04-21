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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Сумах оголосили конкурс дитячих малюнків про справедливість

З нагоди проведення Загальноукраїнського тижня права, святкування Дня юриста, Юридичний факультет Сумського національного аграрного університету оголосив конкурс малюнків серед учнів шкіл міста Суми та Сумської області на тему «Моє уявлення про Справедливість».

Наприклад: справедливе відношення до прав дитини; справедливе правосуддя; сучасний прокурор; адвокат в судовому процесі.

У конкурсі можуть брати участь діти шкільного віку. Роботи приймаються до 3-го жовтня 2019 року з понеділка по п'ятницю з 8.00 год. до 16.30 год. в 113 аудиторії головного корпусу Сумського національного аграрного університету або надсилаються поштою на адресу: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160 (на конверті зробіть помітку "КОНКУРС СПРАВЕДЛИВІСТЬ"). Відповідальна особа Кузнєцова Марина Юріївна (м.т. 0956160630).

Роботи, подані на конкурс, повинні відповідати таким вимогам:

- на звороті малюнка мають бути зазначені прізвище, ім’я та по батькові автора малюнка, його вік;

- назва навчального закладу, клас;

- контакти учасника конкурсу та одного з батьків учасника конкурсу (прізвище, ім’я та по батькові та мобільний телефон).

Останній день подання робіт 3 жовтня 2019 року.

Усі роботи, подані в межах цього проекту, будуть виставлені для голосування на сайті юридичного факультету та на сторінці факультету в соціальній мережі фейсбук.

Оголошення переможців конкурсу відбудеться о 12:15 год. 8 жовтня  2019 року на плацу Головного корпусу СНАУ.

Переможці конкурсу (серед учнів молодших класів (школярі 1-4 класів), та серед учнів старших класів (школярі 5-11 класів) отримають подарунки.

Право Конкурс рисунка Справедливость
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