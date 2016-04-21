У Сумах оголосили конкурс дитячих малюнків про справедливість

Наприклад: справедливе відношення до прав дитини; справедливе правосуддя; сучасний прокурор; адвокат в судовому процесі.
У конкурсі можуть брати участь діти шкільного віку. Роботи приймаються до 3-го жовтня 2019 року з понеділка по п'ятницю з 8.00 год. до 16.30 год. в 113 аудиторії головного корпусу Сумського національного аграрного університету або надсилаються поштою на адресу: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160 (на конверті зробіть помітку "КОНКУРС СПРАВЕДЛИВІСТЬ"). Відповідальна особа Кузнєцова Марина Юріївна (м.т. 0956160630).
Роботи, подані на конкурс, повинні відповідати таким вимогам:
- на звороті малюнка мають бути зазначені прізвище, ім’я та по батькові автора малюнка, його вік;
- назва навчального закладу, клас;
- контакти учасника конкурсу та одного з батьків учасника конкурсу (прізвище, ім’я та по батькові та мобільний телефон).
Останній день подання робіт 3 жовтня 2019 року.
Усі роботи, подані в межах цього проекту, будуть виставлені для голосування на сайті юридичного факультету та на сторінці факультету в соціальній мережі фейсбук.
Оголошення переможців конкурсу відбудеться о 12:15 год. 8 жовтня 2019 року на плацу Головного корпусу СНАУ.
Переможці конкурсу (серед учнів молодших класів (школярі 1-4 класів), та серед учнів старших класів (школярі 5-11 класів) отримають подарунки.
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