В Сумах пьяный водитель совершил ДТП и скрылся с места аварии На улице Прокофьева 30-летний мужчина, управляя автомобилем KIA Rio, не придерживаясь безопасной скорости движения и дистанции, допустил наезд на автомобиль Citroen, водитель которого остановился и ждал разрешенного (зеленого) сигнала светофора.

После непродолжительной беседы водитель KIA Rio сел в свой автомобиль и оставил место ДТП, а 40-летняя водительница Citroen сообщила о данном событии полицию.

Впоследствии на улице Леваневского, инспекторы остановили KIA Rio, который имел повреждения передней части. Как выяснилось, это был тот самый автомобиль. Во время проверки документов стражи порядка установили и одну из, вероятно, причина побега - водитель имел явные признаки алкогольного опьянения.

Освидетельствование на состояние опьянения, которое проводилось на месте остановки, зафиксировал у него 2,87 промилле алкоголя, что более чем 14 раз превышает допустимую норму.

Стражи порядка оформили материалы ДТП, а также составили на водителя-виновника административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП 122-4 (оставление места ДТП) КоАП и ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.