Сумчанам пообещали тротуар на остановке

«Пешеходный переход со стороны выставочного центра на остановке «Сумсельмаш» на улице Харьковская находится в плачевном состоянии. После пересечения дороги пешеходы должны либо идти через остатки газона (пыль или лужи в зависимости от погоды), или нарушая правила и подвергая опасности, следовать через перекресток с машинами в направлении супермаркета.
Городские власти наконец должен сделать удобную дорожку, которая бы соединила пешеходный переход и главный тротуар. Нужно также учесть, что люди после перехода поворачивают налево и направо. Слишком узкая дорожка под прямым углом приведет к вытаптыванию газона», - писал автор петиции Ми Андрей Анатольевич.
Ответ на электронную петицию:
«В текущем году, при условии надлежащего финансирования, департаментом инфраструктуры города Сумской городского совета запланировано выполнение работ текущего характера по устройству тротуарной дорожки в районе остановки общественного транспорта № 30 «ул. Даргомыжского» по ул. Харьковская в г. Сумы».
Что интересно, на сайте КП «Электроавтотранс», остановка № 30 находится совсем в другом месте – возле СумГУ.
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