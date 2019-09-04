На пункте пропуска на Сумщине мотоциклист врезался в «ГАЗель» Сегодня, 25 сентября, на Глуховщине произошло ДТП, травмирован человек.

По словам очевидцев, житель с. Сопычь на мотоцикле выехал из села и оказался на территории ПП «Бачевск». Здесь всегда бегают бездомные собаки. Они и помешали безопасному движению мотоциклиста, в результате чего он потерял управление и столкнулся с автомобилем «ГАЗель». Мотоциклист со сломанной ногой был доставлен скорой в Глуховскую ЦРБ. Обстоятельства аварии расследуют правоохранители, пишет Глухів.інфо.