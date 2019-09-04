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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:43197

На пункте пропуска на Сумщине мотоциклист врезался в «ГАЗель»

Сегодня, 25 сентября, на Глуховщине произошло ДТП, травмирован человек.

По словам очевидцев, житель с. Сопычь на мотоцикле выехал из села и оказался на территории ПП «Бачевск». Здесь всегда бегают бездомные собаки. Они и помешали безопасному движению мотоциклиста, в результате чего он потерял управление и столкнулся с автомобилем «ГАЗель». Мотоциклист со сломанной ногой был доставлен скорой в Глуховскую ЦРБ. Обстоятельства аварии расследуют правоохранители, пишет Глухів.інфо.

Право Дтп

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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