Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:59150

Сумчане отличились на кубке Украины по спортивной радиопеленгации

С 20 по 22 сентября в Киеве прошел Кубок Украины и Всеукраинские соревнования учащейся молодежи по спортивной радиопеленгации.

Воспитанники сумского тренера Максима Редьки получили в разных возрастных категориях 14 медалей: Анастасия Ковтун - 2 золотые; Елизавета Мирошниченко - 2 золотые; Остап Дереколенко - 1 золотая, 1 серебряная; Дмитрий Денисенко - 1 золотая, 1 бронза; Егор Редька - 1 золотая; Кирилл Лагутин - 1 серебряная; Михаил Тихонков - 1 серебряная; Дарья Дикая - 1 бронза; Максим Редька - 2 серебряные награды.

Команда стала победителем Всеукраинских соревнований учащейся молодежи. Спортсмены будут защищать честь Украины на чемпионате Европы, который пройдет с 26-29 сентября в Румынии.

Спорт Радиопеленгация

По тематике

Сумские «охотники на лис» отличились на кубке мира
19.07.2019 08:02

Сумские «охотники на лис» отличились на кубке мира

С 10 по 15 июля в г. Приморско (Болгария) состоялся Кубок мира по спортивной радиопеленгации....

Сумские «охотники на лис» отличились на чемпионате мира
04.07.2019 10:27

Сумские «охотники на лис» отличились на чемпионате мира

3 июля в Виннице завершился чемпионат мира WYAC 2019 среди юношей по спортивной радиопеленгации....

В Могрице провели чемпионат Украины по спортивному радиоориентированию
01.07.2019 16:23

В Могрице провели чемпионат Украины по спортивному радиоориентированию

Ведущие спортсмены Сум приняли участие в чемпионате Украины по спортивному радиоориентированию, который состоялся в с. Могрица (Сумской район)....

Сумские «охотники на лис» отличились на чемпионате Украины
28.05.2019 10:03

Сумские «охотники на лис» отличились на чемпионате Украины

24-26 мая в Киеве состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации среди юношей....

Сумские «охотники на лис» отличились в Польше
13.05.2019 20:42

Сумские «охотники на лис» отличились в Польше

10-12 мая в г. Замость (Польша) состоялся Кубок Европы и международные соревнования «VI Мемориал им. Здислава Слабчинского» по спортивной радиопеленгации....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.