Сумчане отличились на кубке Украины по спортивной радиопеленгации С 20 по 22 сентября в Киеве прошел Кубок Украины и Всеукраинские соревнования учащейся молодежи по спортивной радиопеленгации.

Воспитанники сумского тренера Максима Редьки получили в разных возрастных категориях 14 медалей: Анастасия Ковтун - 2 золотые; Елизавета Мирошниченко - 2 золотые; Остап Дереколенко - 1 золотая, 1 серебряная; Дмитрий Денисенко - 1 золотая, 1 бронза; Егор Редька - 1 золотая; Кирилл Лагутин - 1 серебряная; Михаил Тихонков - 1 серебряная; Дарья Дикая - 1 бронза; Максим Редька - 2 серебряные награды. Команда стала победителем Всеукраинских соревнований учащейся молодежи. Спортсмены будут защищать честь Украины на чемпионате Европы, который пройдет с 26-29 сентября в Румынии.