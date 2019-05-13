Сумчане отличились на кубке Украины по спортивной радиопеленгации

Воспитанники сумского тренера Максима Редьки получили в разных возрастных категориях 14 медалей: Анастасия Ковтун - 2 золотые; Елизавета Мирошниченко - 2 золотые; Остап Дереколенко - 1 золотая, 1 серебряная; Дмитрий Денисенко - 1 золотая, 1 бронза; Егор Редька - 1 золотая; Кирилл Лагутин - 1 серебряная; Михаил Тихонков - 1 серебряная; Дарья Дикая - 1 бронза; Максим Редька - 2 серебряные награды.
Команда стала победителем Всеукраинских соревнований учащейся молодежи. Спортсмены будут защищать честь Украины на чемпионате Европы, который пройдет с 26-29 сентября в Румынии.
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