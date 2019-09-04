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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:3930

В Сумах пьяного водителя выдала сломанная выхлопная труба

«Я взял бутылку пива, выпил и думал доеду», - ответил 51-летний водитель на вопрос патрульных об употреблении им алкоголя.

Вечером, патрулируя улицу Степана Бандеры, внимание стражей порядка привлек автомобиль Opel Caravan, ведь, казалось, что выхлопная труба данного авто оторвалась и задевала дорожное покрытие.

Патрульные приняли решение остановить транспортное средство и сообщить об этом водителю. Когда мужчина вышел из машины, то они сразу же увидели, что он имеет явные признаки алкогольного опьянения. Сам водитель не возражал факта употребления алкоголя.

Гражданин согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения в присутствии свидетелей. Алкотестер зафиксировал 2,63 промилле, что более 13 раз превышает допустимую норму.

Патрульные отстранили водителя от управления и составили на него административный материал по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.

Право Пьяный за рулем

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