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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине оставленная включенной газовая плита едва не привела к беде

24 сентября в 8:14 на телефонную линию экстренного вызова «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, в г. Кролевец 84-летняя женщина из-за сломанного замка не смогла попасть в свою квартиру. Опасность представляла включенная на кухне газовая плита, которую женщина оставила без присмотра, когда вышла по делам к соседке.

На место вызова прибыло отделение 22-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели с помощью выдвижной лестницы попали на балкон второго этажа, выключили плиту и с помощью специнструмента открыли дверь в помещение. Пожилая кролевчанка поблагодарила работников Службы спасения за оказанную помощь.

К операции от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 3 человека личного состава на 1 единицы техники, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Кролевец Спасатели

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