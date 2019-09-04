На Сумщине оставленная включенной газовая плита едва не привела к беде

По предварительным данным, в г. Кролевец 84-летняя женщина из-за сломанного замка не смогла попасть в свою квартиру. Опасность представляла включенная на кухне газовая плита, которую женщина оставила без присмотра, когда вышла по делам к соседке.
На место вызова прибыло отделение 22-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели с помощью выдвижной лестницы попали на балкон второго этажа, выключили плиту и с помощью специнструмента открыли дверь в помещение. Пожилая кролевчанка поблагодарила работников Службы спасения за оказанную помощь.
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