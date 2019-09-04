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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:13145

На Сумщине автомобильный огнетушитель спас жилой дом

24 сентября в 13:19 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в частном жилом доме на ул. Полтавской в г. Ахтырка.

На тушение направили дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова, пожарные установили, что хозяину удалось самостоятельно локализовать на начальной стадии возгорания перекрытия дома на площади около 1 кв. м и остановить дальнейшее распространение огня. Помог мужчине автомобильный огнетушитель. В 13:30 спасатели окончательно ликвидировали пожар.

По предварительным выводам специалистов, причиной пожара нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ и благодаря огнетушителю, который защищает транспортное средство, удалось предотвратить и масштабное возгорание дома, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Ахтырка Пожар

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