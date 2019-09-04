На Сумщине пьяный водитель предлагал копам взятку За предложение неправомерной выгоды полицейским нетрезвому водителю придется предстать перед судом.

Находясь в составе патруля, работники Серединобудского отделения полиции осуществляли надзор за дорожным движением на автодорогах района. И обратили внимание на мотоциклиста, который нарушил правила дорожного движения.

Мужчину остановили для составления соответствующих админматериалов. Во время общения полицейские почувствовали от него запах алкоголя, поэтому, соответственно, предложили 48-летнему мотоциклисту пройти медицинскую проверку. Тот от осмотра отказался, более того, обратился с предложением «мирно разойтись» за денежное вознаграждение в сумме две тысячи гривен. Несмотря на то, что полицейские предупредили гражданина о неправомерности его действий и об ответственности за предложение «взятки», тот настаивал на своем.

Следовательно, на мужчину составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП), ему грозит уплата штрафа в размере 10200 гривен, и лишение права управления сроком на 1 год. Факт предложения должностным лицам неправомерной выгоды задокументировали и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Теперь мужчине придется нести не только административную ответственность, но и уголовную. Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу наказываются штрафом, или ограничением или лишением свободы на срок от двух до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.