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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:25110

На Сумщине пьяный водитель предлагал копам взятку

За предложение неправомерной выгоды полицейским нетрезвому водителю придется предстать перед судом.

Находясь в составе патруля, работники Серединобудского отделения полиции осуществляли надзор за дорожным движением на автодорогах района. И обратили внимание на мотоциклиста, который нарушил правила дорожного движения.

Мужчину остановили для составления соответствующих админматериалов. Во время общения полицейские почувствовали от него запах алкоголя, поэтому, соответственно, предложили 48-летнему мотоциклисту пройти медицинскую проверку. Тот от осмотра отказался, более того, обратился с предложением «мирно разойтись» за денежное вознаграждение в сумме две тысячи гривен. Несмотря на то, что полицейские предупредили гражданина о неправомерности его действий и об ответственности за предложение «взятки», тот настаивал на своем.

Следовательно, на мужчину составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП), ему грозит уплата штрафа в размере 10200 гривен, и лишение права управления сроком на 1 год. Факт предложения должностным лицам неправомерной выгоды задокументировали и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Теперь мужчине придется нести не только административную ответственность, но и уголовную. Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу наказываются штрафом, или ограничением или лишением свободы на срок от двух до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка Пьяный за рулем

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