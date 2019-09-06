На Сумщине местные жители помогли полицейским разоблачить дачного вора В поисках денег на спиртное вор проник в дачный дом и украл имущество на сумму 4000 гривен.

О краже из дачного дома в одном из сел Шосткинского района сообщил 40-летний владелец усадьбы. Мужчина рассказал: приехав в село, обнаружил поврежденное окно и исчезновение из дома рыболовных снастей и ремня для подводного плавания. Ущерб составил 4000 гривен.

Правоохранители опросили селян, и те вспомнили, что похожие вещи им предлагал купить один из жителей села.

Мужчине 50 лет, он злоупотребляет спиртными напитками. Его разыскали и опросили. Гражданин признался: он действительно «прошелся» по чужому дому. Похищенные вещи продал, а деньги потратил на продукты питания и водку.

Сейчас полицейские уже нашли, изъяли и вернули владельцу его имущество, а в отношении злоумышленника открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Наказанием для вора может стать до шести лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.