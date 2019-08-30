Сумские футзалисты стартуют в Экстра-лиге В субботу, 28 сентября, сумская команда «FoodCentre-СумДУ» проведет первый матч в новом сезоне чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

В Сумах на паркете манежа СумГУ во втором туре чемпионата сумчане сойдутся с житомирской командой «ИнБев». Начало игры в 13.00. Первый тур сумчане пропускали, а житомирцы выиграли дома у львовской «Энергии» 4:2, а на прошлой неделе в перенесенном матче 4-го тура проиграли дома ровенскому «Кардиналу» 1:5.