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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02176

Сумские футзалисты стартуют в Экстра-лиге

В субботу, 28 сентября, сумская команда «FoodCentre-СумДУ» проведет первый матч в новом сезоне чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

В Сумах на паркете манежа СумГУ во втором туре чемпионата сумчане сойдутся с житомирской командой «ИнБев». Начало игры в 13.00.

Первый тур сумчане пропускали, а житомирцы выиграли дома у львовской «Энергии» 4:2, а на прошлой неделе в перенесенном матче 4-го тура проиграли дома ровенскому «Кардиналу» 1:5.

Спорт FoodCentre-СумДУ Футзал

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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