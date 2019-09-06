В центре Шостки на пешеходном переходе сбили пожилую женщину Сегодня, 25 сентября, по ул. Свободы произошло дорожно-транспортное происшествие.

На пешеходном переходе неподалеку от Дома торговли автомобиль «Volkswagen» сбил женщину 1945 года рождения. Пострадавшую доставили в больницу, пишет Шостка.инфо.

«Не хватает разметки в городе, насыщенное очень движение, тут ДТП происходят регулярно. Не так давно сбили дерево», – сказал один из правоохранителей.

Торговцы, которые торгуют возле универмага, утверждают, что на этом переходе часто сбивают пешеходов.

«Зебра» не нарисована, машины становятся прямо на пешеходном переходе», – сетует Анна Петровна.