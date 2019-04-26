На Сумщине проведут дополнительные мероприятия по профилактике заболеваемости корью Во избежание возможного возгорания этого заболевания не иммунизированное до этого времени население Сумской области имеет возможность дополнительно получить бесплатную плановую прививку.

Сумская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила календарный план дополнительных мероприятий по иммунизации населения Сумской области против кори, предусматривающий прививки лиц, своевременно не прошли вакцинацию.

До 1 октября в учебных заведениях области должны быть проведены тематические родительские собрания. До 1 января 2020 года областному управлению здравоохранения совместно с областным Департаментом образования и науки необходимо провести верификацию списков детей / студентов, пропустивших плановые прививки.

Специалисты областного управления здравоохранения должны оценить уровень обеспеченности области вакцинами и предоставить в соответствующие инстанции расчеты дополнительных потребностей в вакцине против кори.

Согласно количеству невакцинированных лиц областным управлением здравоохранения будут организованы при необходимости выездные мобильные бригады для проведения дополнительных мероприятий иммунизации в учреждениях образования в течение учебного года.

Справка

Сейчас привито против кори более 33 тыс. взрослых и только 65% детей в возрасте 1 года и 68% детей в возрасте от 6 лет и старше. В связи с отказами родителей 727 детей Сумщины до сих пор не получили плановые прививки против кори.