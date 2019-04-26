На Сумщине проведут дополнительные мероприятия по профилактике заболеваемости корью

Сумская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила календарный план дополнительных мероприятий по иммунизации населения Сумской области против кори, предусматривающий прививки лиц, своевременно не прошли вакцинацию.
До 1 октября в учебных заведениях области должны быть проведены тематические родительские собрания. До 1 января 2020 года областному управлению здравоохранения совместно с областным Департаментом образования и науки необходимо провести верификацию списков детей / студентов, пропустивших плановые прививки.
Специалисты областного управления здравоохранения должны оценить уровень обеспеченности области вакцинами и предоставить в соответствующие инстанции расчеты дополнительных потребностей в вакцине против кори.
Согласно количеству невакцинированных лиц областным управлением здравоохранения будут организованы при необходимости выездные мобильные бригады для проведения дополнительных мероприятий иммунизации в учреждениях образования в течение учебного года.
Сейчас привито против кори более 33 тыс. взрослых и только 65% детей в возрасте 1 года и 68% детей в возрасте от 6 лет и старше. В связи с отказами родителей 727 детей Сумщины до сих пор не получили плановые прививки против кори.
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