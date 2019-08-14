В Сумской исправительной колонии тушили пожар

24 сентября в государственном учреждении «Сумская исправительная колония (№116)» состоялась тренировка добровольной пожарной дружины совместно с государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области по сигналу «Буря - 4».
Во время проведенной тренировки была усовершенствованы практические навыки и работа дежурного помощника начальника учреждения, дежурной группы, персонала учреждения, добровольной пожарной дружины и ГСЧС при ликвидации последствий пожара, использовании средств пожаротушения, пожарных специализированных машин.
После тренировок руководящими лицами был совершен обход объектов учреждения с целью выявления слабых мест, способных к возгоранию.
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