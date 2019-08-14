Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:59317

В Сумской исправительной колонии тушили пожар

В Сумской исправительной колонии проведены тренировки добровольных пожарных дружин совместно с управлением ГСЧС Украины в Сумской области по сигналу «Буря - 4».

24 сентября в государственном учреждении «Сумская исправительная колония (№116)» состоялась тренировка добровольной пожарной дружины совместно с государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области по сигналу «Буря - 4».

Во время проведенной тренировки была усовершенствованы практические навыки и работа дежурного помощника начальника учреждения, дежурной группы, персонала учреждения, добровольной пожарной дружины и ГСЧС при ликвидации последствий пожара, использовании средств пожаротушения, пожарных специализированных машин.

После тренировок руководящими лицами был совершен обход объектов учреждения с целью выявления слабых мест, способных к возгоранию.

Общество Колония № 116 Учения

По тематике

18.09.2019 18:15

В Глухове средь бела дня мужчину запихнули в багажник неизвестные в масках (видео)

В минувшую субботу, средь бела дня, в районе автовокзала г. Глухова похитили молодого человека, который общался по мобильному на остановке...

04.09.2019 11:09

В Сумах проходят полицейские учения

Сегодня, 4 сентября, в сумах полиция проводит плановые учения по отработке действий личного состава при вводе оперативных планов....

На Сумщине спасатели ликвидировали последствия условных радиационных терактов
02.09.2019 10:54

На Сумщине спасатели ликвидировали последствия условных радиационных терактов

В период с 29 по 30 августа Штаб Антитеррористического центра и Координационная группа АТЦ при Управлении СБУ в Сумской области...

На Сумщине СБУ провела плановые антитеррористические учения
02.09.2019 10:01

На Сумщине СБУ провела плановые антитеррористические учения

Штаб Антитеррористического центра и Координационная группа АТЦ при Управлении СБУ в Сумской области провели плановые тактико-специальные антитеррористические учения. Обучение прошли...

Под Сумами тушили базу нефтепродуктов (+видео)
14.08.2019 16:24

Под Сумами тушили базу нефтепродуктов (+видео)

Спасатели провели тактико-специальные учения по тушению условного пожара резервуаров с нефтепродуктами....

Новости

В Сумах подорожала вода. Не для всех
Вчера 07:16
На Сумщине спасатели дважды ликвидировали возгорание сухой растительности
Сегодня 16:22
Грязная кухня, мусор, антисанитария: Госпродпотребслужба провела проверку сумского кафе с полицией
Сегодня 15:57
На Сумщине оправдали пограничника, обвиненного во взяточничестве
Сегодня 15:31
Ночью под Сумами 4 часа тушили пожар в доме
Сегодня 15:22
В Шостке возле школы перевернулась ГАЗель
Сегодня 15:15
В суд по изнасилованию сумчанки снова не явился свидетель
Сегодня 14:50
В центре Шостки на пешеходном переходе сбили пожилую женщину
Сегодня 14:40
В деле по факту ДТП с патрульными, в котором пострадали 8 человек, вызывают свидетелей
Сегодня 14:28
На Сумщине местные жители помогли полицейским разоблачить дачного вора
Сегодня 13:59
В Сумской исправительной колонии тушили пожар
Сегодня 13:59
На Сумщине оставленная включенной газовая плита едва не привела к беде
Сегодня 13:21
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.