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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:15211

В Шостке возле школы перевернулась ГАЗель

В Шостке возле школы № 9 произошла авария.

Сегодня, 25 сентября, в Шостке произошла авария на перекрестке ул. Воронежская, Семьи Кривоносов и Сумской.

Как сообщил инспектор сектора реагирования патрульной полиции Шосткинского отдела полиции Роман Кулик, водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по ул. Сумская, выезжал на перекресток и не убедился в безопасности движения. Машина столкнулась с ГАЗелью, которая ехала со стороны пос. Воронеж в направлении города. В результате ДТП ГАЗель перевернулась, разлилось топливо. На место происшествия были вызваны спасатели, чтобы смыть бензин с асфальта. Водители ВАЗа и ГАЗели не пострадали.

Местные жители требуют, чтобы на этом перекрестке были установлены светофоры, поскольку здесь часто происходят аварии. Кстати, в начале 90-х светофоры здесь функционировали, пишет Шостка.инфо.

Право Дтп Шостка

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