Ночью под Сумами 4 часа тушили пожар в доме

Сегодня, 25 сентября, в 4:09 на телефонную линию «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Волочаевская в пгт Низы Сумского района. О пожаре сообщил сосед, который увидел охваченную пламенем кровлю. К ликвидации пожара привлекался 28-й Государственный пожарно-спасательный пост и отделения дежурного караула 2-й Государственной пожарно-спасательной части.
На момент прибытия спасателей горела крыша по всей площади, существовала угроза распространения огня на весь дом. Использовав на тушение около 15 т воды, в 6:04 пожар был локализован, в 7:59 - ликвидирован.
В результате пожара повреждено: кровля дома по всей площади.
Причина возникновения пожара устанавливается, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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