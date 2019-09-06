Ночью под Сумами 4 часа тушили пожар в доме В Сумском районе спасатели ликвидировали пожар в жилом доме.

Сегодня, 25 сентября, в 4:09 на телефонную линию «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Волочаевская в пгт Низы Сумского района. О пожаре сообщил сосед, который увидел охваченную пламенем кровлю. К ликвидации пожара привлекался 28-й Государственный пожарно-спасательный пост и отделения дежурного караула 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия спасателей горела крыша по всей площади, существовала угроза распространения огня на весь дом. Использовав на тушение около 15 т воды, в 6:04 пожар был локализован, в 7:59 - ликвидирован.

В результате пожара повреждено: кровля дома по всей площади.

Причина возникновения пожара устанавливается, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.