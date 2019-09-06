На Сумщине оправдали пограничника, обвиненного во взяточничестве

Сегодня, 25 сентября, Белопольским районным судом вынесен приговор, которым гражданин К. признан невиновным в предъявленном обвинении по части 3 статьи 368 УК Украины, его оправдано в связи с недоказанностью его виновности в совершении указанного преступления.
Для информации: лицо обвинялось в том, что будучи начальником отдела пограничной службы «Новая Слобода» Сумского пограничного отряда, будучи работником правоохранительного органа и должностным лицом, занимающим ответственное положение, на которое возложено выполнение организационно-распорядительных функций, злоупотребляя своим служебным положением, с целью личного обогащения требовал и получил от гражданина Украины неправомерную выгоду в виде денежных средств в сумме 1000 долларов США, чем совершил получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды.
Заслушав обвиняемого, свидетелей, всесторонне исследовав все обстоятельства уголовного производства, проанализировав и оценив каждый довод, предоставленный стороной обвинения, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и взаимосвязи по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что их можно положить в основу обвинения, поскольку часть из них получено с грубым нарушением норм действующего уголовного процессуального законодательства, а другие - как сами по себе, так и в совокупности - прямо или косвенно не подтверждают существование обстоятельств, о которых говорится в обвинительном акте.
Стороной обвинения не представлено суду надлежащих, допустимых и достаточных доказательств в подтверждение виновности обвиняемого в совершении инкриминируемого ему преступления.
При рассмотрении дела суд пришел к выводу, что надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение виновности обвиняемого стороной обвинения суду не предоставлено и в ходе судебного разбирательства не добыто.
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